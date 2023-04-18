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Arkas Spor'da tek hedef lig

Arkas Spor'da tek hedef lig

Spor Haberleri

VOLEYBOLDA bu sezon CEV Kupası'nda şampiyon da olan İtalya ekibi Modena'ya son 16 turunda 3-0'lık skorlarla elenip Avrupa macerasını erken noktalayan Arkas Spor, dün de Axa Sigorta Kupa Voley'de havlu attı.

VOLEYBOLDA bu sezon CEV Kupası'nda şampiyon da olan İtalya ekibi Modena'ya son 16 turunda 3-0'lık skorlarla elenip Avrupa macerasını erken noktalayan Arkas Spor, dün de Axa Sigorta Kupa Voley'de havlu attı. Geçen sezon şampiyon olduğu Kupa Voley'de bu sezon Bursa'da oynanan yarı final mücadelesinde Halkbank'a 3-0 mağlup olan mavi-beyazlılar, kupayı 4'üncü kez müzesine götürme fırsatını kaçırdı.

İki kulvarda hedefi ıskalayan İzmir ekibinin bu sezonki tek amacı ligde şampiyonluk elde etmek olacak. Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Play-Off yarı final ilk maçında 23 Nisan Pazar günü yine lider Halkbank'a konuk olacak. İkinci maç 26 Nisan Çarşama günü İzmir'de oynanacak. İki galibiyet alacak takım finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği halinde üçüncü ve son maç 29 Nisan'da Ankara'da oynanacak.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Arkas Spor Sigorta İtalya Spor Haberler

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