Arkas Spor'da smaçör Hoag kalıyor - Haberler

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Arkas Spor'da smaçör Hoag kalıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Arkas Spor'da smaçör Hoag kalıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un iç transferde Kanadalı smaçör Nicholas Hoag ile sözleşme yenilediği öğrenildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un iç transferde Kanadalı smaçör Nicholas Hoag ile sözleşme yenilediği öğrenildi. Antrenör Glenn Hoag'un oğlu olan Nicholas, geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilmişti. İzmir temsilcisi ile Kupa Voley şampiyonluğu yaşayan tecrübeli smaçör, sezon bitiminde sosyal medya hesabından, "Gelecek yıl görüşmek üzere Arkas Spor" mesajı paylaşmıştı. Nicholas Hoag, Kanada Erkek Voleybol Milli Takımı'nda da görev alıyor.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Arkas Spor Sigorta İzmir Spor Haberler

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