Arkas Spor'da Candido'dan veda - Haberler

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido, mavi-beyazlı kulübe veda etti. Candido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz sezon için Arkas Spor'a teşekkür ederim. İyi günde, kötü günde bizi hep destekleyen muhteşem taraftara, saha içinde ve dışında yaşadıklarım için takım arkadaşlarıma, bana verdikleri fırsat ve anlayışları için teknik ekibe çok teşekkürler" diye konuştu. 26 yaşındaki voleybolcu Arkas Spor'da Kupa Voley şampiyonluğu yaşadı.

Demirören Haber Ajansı / Spor