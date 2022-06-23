Arkas Spor'da Burak ayrıldı AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da libero Burak Çevik, İzmir temsilcisine veda etti. AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da libero Burak Çevik, İzmir temsilcisine veda etti. Altyapıdan yetişen ve mavi-beyazlı formayı 2018-19'dan bu yana A takımda terleten 1.92 boyunda ve 25 yaşındaki Burak, yeni sezon öncesi Bursa Büyükşehir Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Burak geçen sezon 10 maçta görev yaptı. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Arkas Spor Sigorta İzmir Spor Haberler

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