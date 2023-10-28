Arkas Spor, Cizre Belediyespor karşısında galibiyet arıyor

Arkas Spor, Efele Ligi'nde Cizre Belediyespor ile karşılaşacak ve ilk galibiyetini almaya çalışacak.

İZMİR,

EFELER Ligi'nde ilk 2 haftada Galatasaray ve Ziraat Bankkart'a mağlup olduktan sonra hafta içinde CEV Kupası'nda Hırvatistan'da Mursa Osijek'i yenerek moral bulan Arkas Spor, yarın ligde evinde Cizre Belediyespor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayıp, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Ligde 2 takımın da 1'er puanın bulunurken, mavi-beyazlılar 12'nci sırada, Cizre ekibi ise 13'üncü basamakta yer alıyor.