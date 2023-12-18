Üye Girişi
Haberler

Arkas Spor, CEZ Karlovarsko'yu mağlup etti

Güncelleme:
Abone Ol

CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında Arkas Spor, evinde CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup etti. Rövanş maçı yarın oynanacak.

CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında evinde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup eden Arkas Spor, yarın play-off biletini almak için rakibine konuk olacak.

Karlovy Vary Spor Salonu'nda oynanacak rövanş maçı saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Nuno Maia (Portekiz), Katarzyna Sokol (Polonya) hakem ikilisi yönetecek. Mavi-beyazlılar, her türlü galibiyette ya da 3-2'lik yenilgi halinde bir üst tura yükselecek. Çekya ekibinin 3-1 ya da 3-0'lık galibeyeti durumunda turu geçen takımı altın set belirleyecek. İzmir temsilcisi turu geçerse üst turda Rio Duero (İspanya) - Chenois (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu eşleşmede ilk maçı Chenois deplasmanda 3-2 kazandı.

Müzesinde Challenge Kupası şampiyonluğu bulunan Arkas Spor, daha önce CEV Kupası'nda iki kez çeyrek finale kalmayı başarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Arkas Spor Çekya Spor Haberler

Bakmadan Geçme

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title