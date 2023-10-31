Arkas Spor, CEV Kupası'nda turu geçmek için evinde rövanş mücadelesine çıkacak

CEV Kupası'nda geçen hafta 32'li Finaller Turu ilk maçında Hırvatistan'da Mursa Osijek'i 3-1 mağlup eden İzmir'in voleybolda Avrupa'daki temsilcisi Arkas Spor, yarın turu geçme hedefiyle evinde rövanş mücadelesine çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakanın bilet fiyatları 100 TL'den satışa sunuldu. Arkas Spor her türlü galibiyet veya 3-2'lik yenilgi halinde turu geçen taraf olacak. Temsilcimiz turu geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu 6'ncı Grup 4'üncüsü ile 16'lı Finaller Turu'nda eşleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor