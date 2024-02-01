Arkas Spor, CEV Kupası'nda tur atlamak için rövanşa odaklandı
CEV Kupası çeyrek finalinde Olympiacos'a mağlup olan Arkas Spor, rövanş öncesi puan alarak tur atlamayı hedefliyor.
CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiacos'a 3-2 mağlup olan Arkas Spor, galip gelemese de 7 Şubat Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş öncesi puan alarak teselli buldu. İzmir temsilcisi ikinci karşılaşmada seyircisinin desteğiyle rakibini 3-0 ya da 3-1 mağlup etmesi halinde tur atlayıp adını bu kupada ilk kez yarı finale yazdıracak. Mavi-beyazlıların 3-2'lik galibiyeti halinde tur atlayan takımı altın set sonucu belirleyecek. Avrupa'da bu sezon 8'de 8 yaptıktan sonra ilk yenilgisini alan Arkas Spor, rövanşta seyircisinin desteğiyle zafere uzanmayı hedefliyor. Bu arada Arkas Spor'da Grozer'in 28 sayısı galibiyete yetmedi.