Arkas Spor, CEV Kupası'nda tur atlamak için rövanşa odaklandı

CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiacos'a 3-2 mağlup olan Arkas Spor, galip gelemese de 7 Şubat Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş öncesi puan alarak teselli buldu. İzmir temsilcisi ikinci karşılaşmada seyircisinin desteğiyle rakibini 3-0 ya da 3-1 mağlup etmesi halinde tur atlayıp adını bu kupada ilk kez yarı finale yazdıracak. Mavi-beyazlıların 3-2'lik galibiyeti halinde tur atlayan takımı altın set sonucu belirleyecek. Avrupa'da bu sezon 8'de 8 yaptıktan sonra ilk yenilgisini alan Arkas Spor, rövanşta seyircisinin desteğiyle zafere uzanmayı hedefliyor. Bu arada Arkas Spor'da Grozer'in 28 sayısı galibiyete yetmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor