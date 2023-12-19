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Arkas Spor, CEV Kupası'nda tur atladı

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Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final (son 16) turu rövanşında Arkas Spor, Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımını 3-2 yenerek tur atladı. İlk maçı da kazanan İzmir ekibi, play-off turuna yükseldi.

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final (son 16) turu rövanşında Arkas Spor, konuk olduğu Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımını 3-2 yenerek tur atladı.

Karlovy Vary Spor Salonu'nda oynanan ve 117 dakika süren karşılaşmayı Arkas Spor, 25-18, 24-26, 25-22, 28-30 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazandı.

İlk maçı da evinde 3-1 kazanan İzmir ekibi, play-off turuna yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

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