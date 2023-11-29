Arkas Spor, CEV Kupası'nda rövanş maçına çıkacak

Arkas Spor, Bulgaristan'da Neftohimik'i mağlup ettikten sonra rövanş maçına çıkacak. İlk maçtaki skor avantajıyla turu geçmek isteyen Arkas Spor, tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyor.

İZMİR,

CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Bulgaristan'da Neftohimik'i 3-0 mağlup eden Arkas Spor, yarın evinde rakibiyle rövanş maçına çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Dominik Biegajlo (İngiltere) ile Roman Marschner (Çekya) hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 100 TL'den satışa sunuldu. Mavi-beyazlılar, iki set alması durumunda rakibine yenilse bile turu atlayan taraf olacak.

İlk maçtaki skorun avantajıyla maça çıkacaklarını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Rakibimizi bir kez daha mağlup ederek bir üst tura yükselmek istiyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz" dedi.

Arkas Spor turu geçerse Ford Levoranta (Finlandiya) - CEZ Karlovarsko (Çekya) eşleşmesinin galibiyle 8'li Finaller Turu'nda rakip olacak. Karlovarsko ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandı.