Arkas Spor, CEV Kupası'nda İspanya ekibini yendi
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Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda İspanya ekibi Rio Duero'yu 3-1 yendi. Los Pajaritos Salonu'nda oynanan karşılaşmada Arkas Spor, 25-23, 23-25, 25-17 ve 25-16'lık setlerle 3-1 galip geldi. Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak'ta İzmir'de oynanacak.
Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda İspanya ekibi Rio Duero'yu 3-1 yendi.
Los Pajaritos Salonu'nda oynanan karşılaşmada Arkas Spor, 25-23, 23-25, 25-17 ve 25-16'lık setlerle 3-1 galip geldi.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak'ta İzmir'de oynanacak.
Kaynak: AA / Spor