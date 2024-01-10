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Arkas Spor, CEV Kupası'nda İspanya ekibini yendi

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Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda İspanya ekibi Rio Duero'yu 3-1 yendi. Los Pajaritos Salonu'nda oynanan karşılaşmada Arkas Spor, 25-23, 23-25, 25-17 ve 25-16'lık setlerle 3-1 galip geldi. Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak'ta İzmir'de oynanacak.

Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda İspanya ekibi Rio Duero'yu 3-1 yendi.

Los Pajaritos Salonu'nda oynanan karşılaşmada Arkas Spor, 25-23, 23-25, 25-17 ve 25-16'lık setlerle 3-1 galip geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Ocak'ta İzmir'de oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Arkas Spor voleybol İspanya İzmir Spor Güncel Haberler

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