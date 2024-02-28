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Arkas Spor, CEV Kupası'nda finale çıkma şansını kaybetti

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Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Arkas Spor, Almanya ekibi SVG Lüneburg'a rövanşta mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti. İlk maçı 3-0 kazanan İzmir temsilcisi, rövanşta 3-1 mağlup oldu ve altın seti de kaybederek finale yükselme şansını kaybetti.

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Arkas Spor, yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Almanya ekibi SVG Lüneburg'a rövanşta 3-1 mağlup oldu.

Altın seti de 15-8 kaybeden İzmir temsilcisi, adını finale yazdıramadı.

Lüneburg kentindeki LKH Arena'da oynanan müsabakaya iyi başlayan Arkas Spor, ilk seti 25-17 kazandı.

Toparlanan SVG Lüneburg, ikinci seti 25-23, üçüncü seti 30-28 ve dördüncü seti de 25-18 önde tamamladı ve karşılaşma altın sete uzadı.

Altın sette de seyircisinin desteğini arkasına alarak Arkas Spor'a 15-8 üstünlük sağlayan SVG Lüneburg, finale yükseldi.

Kaynak: AA / Spor

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