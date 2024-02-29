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Arkas Spor, CEV Kupası'nda finale çıkma şansını değerlendiremedi

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Erkekle Voleybol CEV Kupası yarı finalinde Alman ekibi SVG Lüneburg'a altın set sonucunda yenilen Arkas Spor, Avrupa'da 3. kez finale çıkma şansını değerlendiremedi.

Erkekle Voleybol CEV Kupası yarı finalinde Alman ekibi SVG Lüneburg'a altın set sonucunda yenilen Arkas Spor, Avrupa'da 3. kez finale çıkma şansını değerlendiremedi.

Bu sezon başarılı sonuçlar aldığı CEV Kupası'nda yarı final ilk maçında 3-0 yendiği SVG Lüneburg'a 3-1 mağlup olan Arkas Spor, altın seti de 15-8 kaybederek organizasyona veda etti.

İzmir temsilcisi, bu sezon CEV Kupası'nda çıktığı 12 maçta 10 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

2009'da Erkekler Avrupa Challenge Kupası'nı kazanarak, erkeklerde Avrupa kupalarında bu başarıyı yakalayan ilk Türk ekibi olan Arkas Spor, 2011'de aynı organizasyonda finale kadar yükselmesine rağmen kupaya uzanamamıştı.

Mavi-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de dörtlü finale çıkarak, bunu başaran ilk erkek Türk takımı olma unvanını kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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