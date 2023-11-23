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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Bulgaristan'ı yendi

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Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final ilk maçında Arkas Spor, Bulgaristan'ın Neftohimik Burgaz ekibini deplasmanda 3-0 yendi. İzmir ekibi, ikinci maç öncesinde avantajı elde etti.

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final ilk maçında Arkas Spor, Bulgaristan'ın Neftohimik Burgaz ekibini deplasmanda 3-0 yendi.

Mladost Burgaz Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden 14-25, 17-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 galip ayrılan İzmir ekibi, ikinci maç öncesinde avantajı elde etti.

Müsabakanın rövanşı 30 Kasım Perşembe saat 19.00'da İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

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