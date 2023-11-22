Arkas Spor, CEV Kupası 16'lı finalleri için Bulgaristan'a gidiyor

İZMİR,

ARKAS Spor, CEV Kupası 16'lı finalleri ilk maçında yarın Bulgaristan'da Neftohimik Burgas takımıyla karşılaşacak. Mladost Burgas Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Lukas Kralovic (Sırbistan) ve Alexis Fuentes Barrasa (İspanya) hakem ikilisi yönetecek. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, İzmir'deki ikinci maça avantajlı skorla çıkmak istediklerini belirterek, "Burgas'tan galibiyetle dönmek ve bir üst tur kapısını aralamayı hedefliyoruz. Tüm ekibimize başarılar diliyorum" dedi.