Arkas Spor, Bulgaristan ekibi Hebar Pazardzhik'ten Nikolay Kartev'i transfer etti
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Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Bulgaristan ekibi Hebar Pazardzhik'ten 28 yaşındaki orta oyuncu Nikolay Kartev'i kadrosuna kattığını duyurdu. İzmir temsilcisi, Fenerbahçe ile yapacakları maçta üst sıralara çıkmak istiyor.
Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Bulgaristan ekibi Hebar Pazardzhik'ten 28 yaşındaki orta oyuncu Nikolay Kartev'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Efeler Ligi'ndeki ilk 7 maçında 3 galibiyet 4 mağlubiyet alarak 7. sırada yer alan Arkas Spor, çareyi kadrosunu güçlendirmekte buldu. İzmir ekibi, Bulgaristan ekibi Hebar Pazardzhik'ten 28 yaşındaki orta oyuncu Nikolay Kartev'i kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
Arkas Spor, 19 Kasım Pazar günü İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, rakibini mağlup ederek orta sıralardan üst sıralara çıkmak istiyor. - İZMİR