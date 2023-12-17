Üye Girişi
Haberler

Arkas Spor, Bigadiç Belediyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Güncelleme:
Abone Ol

Arkas Spor, Efeler Ligi'ndeki 12. hafta mücadelesinde Bigadiç Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. İzmir ekibi, puan tablosunda 6. sıraya yükseldi.

Arkas Spor, Efeler Ligi'ndeki 12. hafta mücadelesinde Bigadiç Belediyespor'u İzmir'de 3-1 mağlup ederek ligde 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Bu sezon Efeler Ligi'ne 3'te 0 yaparak başlayan ve daha sonra aldığı başarılı sonuçlarla kendine gelen Arkas Spor, 12. hafta karşılaşmasında Bigadiç Belediyespor'u konuk etti. Atatürk Voleybol Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 3-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte arka arkaya üçüncü galibiyetini elde eden Arkas Spor, maç fazlasıyla puan tablosunda da 6. sıraya kadar yükseldi. Öte yandan Arkas Spor, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Alanya Belediyespor'u mağlup ederek hem üst üste 4. galibiyetini elde etmek istiyor hem de üst sırala iyice yaklaşmayı hedefliyor. İzmir ekibi bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Arkas Spor İzmir Spor Haberler

Bakmadan Geçme

4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK? Güneş patlaması ne zaman gerçekleşecek? Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title