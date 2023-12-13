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Arkas Spor Avrupa'da sahnede

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İzmir'in voleybolda Avrupa arenasında yer alan temsilcisi Arkas Spor yarın CEV Cup 8'li final turu ilk maçında Çekya'dan CEZ Karlovarsko'yu ağırlayacak.

İzmir'in voleybolda Avrupa arenasında yer alan temsilcisi Arkas Spor yarın CEV Cup 8'li final turu ilk maçında Çekya'dan CEZ Karlovarsko'yu ağırlayacak. Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada Azerbaycan'dan Fuad Aghayev ile İtalyan Rossella Piana hakem ikilisi görev yapacak.

Rövanş maçına 19 Aralık Salı günü Çekya'da çıkacak İzmir ekibi, turu geçmesi halinde Play-Off etabında İspanya'dan Rio Duero ile İsviçre ekibi Chenois eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu sezon Avrupa'da daha önceki turlarda Bulgaristan temsilcisi Neftohimik Burgas'ı 3-0'lık sonuçlarla eleyen ve ardından Hırvatistan ekibi Mursa Osijek'i deplasmanda 3-1, evinde 3-0 yenerek saf dışı bırakan Arkas, Karlovarsko'yu da eleyerek yoluna devam etmeye çalışacak. Çekya ekibi önceki turda Finlandiya'nın Levoranta Sastamala takımını 3-1 ve 3-0 yenerek tur atlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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