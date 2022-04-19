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Arkas Spor, avantajı kullanmak istiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Arkas Spor, avantajı kullanmak istiyor

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı finalinde ilk maçında deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spor, serinin ikinci maçında avantajı kullanarak finale yükselmek istiyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı finalinde ilk maçında deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spor, serinin ikinci maçında avantajı kullanarak finale yükselmek istiyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off ilk maçında Arkas Spor, dün deplasmanda Halkbank'a set vermeyerek karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Avantajlı bir skor elde eden İzmir temsilcisi, serinin ikinci maçında bu avantajını kullanmak istiyor. 21 Nisan Perşembe günü saat 15.00'te İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmada, Arkas Spor galip gelmesi durumunda finale yükselen taraf olacak. İzmir temsilcisi mücadeleyi kaybederse seri üçüncü maça uzayacak. Üçüncü müsabaka ise Halkbank'ın ev sahipliğinde Ankara'da oynanacak.

Arkas, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak seriyi üçüncü maça taşımadan finale yükselmek istiyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Arkas Spor, Halkbank, Play Off, Sigorta, Spor, Haberler

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