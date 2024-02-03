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Arkas Spor, Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak

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Arkas Spor, Efele Ligi'nde son maçında Cizre Belediyespor'u mağlup ettikten sonra Akkuş Belediyespor ile karşılaşacak. Takım, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

İZMİR,

EFELER Ligi'nde son olarak deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Arkas Spor yarın Ordu deplasmanında Akkuş Belediyespor'la karşılaşacak. Ünye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Rakiplerini yenerek bir engeli daha kayıpsız geçmek istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Cizre'den sonra Ünye'den de galibiyetle İzmir'e dönmeyi hedefliyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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