Arkas Spor, Ahmet Karataş ile anlaştı - Haberler

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Arkas Spor, Ahmet Karataş ile anlaştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Arkas Spor, Ahmet Karataş ile anlaştı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un eski liberosu Ahmet Karataş ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un eski liberosu Ahmet Karataş ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Daha önce 2015-2017 yılları arasında 2 sezon İzmir temsilcisinde görev yapan 31 yaşındaki voleybolcu, 4 sene Fenerbahçe forması giydikten sonra son olarak geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor'da oynadı.

Bu arada mavi-beyazlıların iç transferde Mustafa'dan sonra Mirza Lagumdzija ile yeniden el sıkıştığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Ahmet Karataş, Efeler Ligi, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Haberler

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