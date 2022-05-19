Arkas Spor, Ahmet Karataş ile anlaştı - Haberler

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un eski liberosu Ahmet Karataş ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Daha önce 2015-2017 yılları arasında 2 sezon İzmir temsilcisinde görev yapan 31 yaşındaki voleybolcu, 4 sene Fenerbahçe forması giydikten sonra son olarak geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor'da oynadı.

Bu arada mavi-beyazlıların iç transferde Mustafa'dan sonra Mirza Lagumdzija ile yeniden el sıkıştığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor