Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı İkinci Gün Sonuçları Açıklandı

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın ikinci gününde çeşitli kategorilerdeki birçok tekne yarıştı ve sonuçlar açıklandı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK), Çeşme Marina ve Arkas Holding iş birliğiyle İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nda ikinci gün sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Yat Ligi'nin beşinci ve son ayağı da olan organizasyonda, 39 tekne mücadele ediyor.

Organizasyonun ikinci gününde Çeşme Belediyesi sponsorluğunda 100. Yıl Yarışı düzenlendi. IRC A 0'da Boursan Racing Çılgın Sigma, IRC A 1'de VMG Yelken, IRC A 2'de Croendon Cheese, IRC A 3'te Cygnus, IRC A 4'te Denizli Kızı-13, IRC B'de Jupiter, Destek 1'de B-52 Mohair Angora, Destek 2'de Jazz tekneleri ilk sırada yer aldı.

Yarın J70 yarışı ile devam edecek organizasyon 27 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.