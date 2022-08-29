Arkas Aegean Link Regatta'da Baby Dracula zirvede

ÇEŞME'nin en kapsamlı yat yarışı Arkas Aegean Link Regatta, genel kategoride Baby Dracula isimli teknenin galibiyetiyle sona erdi.

Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK Çeşme Marina tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen yarışın overall kategorisindeki birincisi Baby Dracula olurken, onu Arkas Blue Moon ve Corendon Cheese izledi. Üç gün boyunca denizde mücadele eden takımlar pazar günü gerçekleştirilen kapanış partisinde ise bu kez eğlence için bir araya geldi. Bu yıl 26-28 Ağustoks tarihleri arasında yapılan yarışta 38 tekne ve 300'e yakın yelkenci 3 gün boyunca toplam 5 etapta Ovacık-Ilıca ve Çeşme sahillerini renklendirdi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, önemli yarışa ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Oran, "Çeşme'yi Çeşme yapan rüzgarıdır. Çok güzel bir mücadele verdiniz, hepinizi tebrik ediyorum. Çeşme, spor, yelken, gastronomi ve kültür demek. Çeşme'nin bu muhteşem regattaya ev sahipliği yaptığı için gurur duyuyorum. Daha nice regattalarda buluşmak üzere" dedi.