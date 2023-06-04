Arjantin Premier Lig maçı taraftarın ölümü nedeniyle ertelendi

Arjantin Premier Lig'de River Plate ile Defensa takımları arasında oynanan maç esnasında River Plate taraftarı tribünden düşerek hayatını kaybetti, maç ertelendi. Taraftarın olay yerinde yaşamını yitirmesine üzerine karşılaşmanın hakemi oyunu 25. dakikadan itibaren tatil ettiğini duyurdu.

Arjantin Premier Lig'de River Plate ile Defensa takımları arasında oynanan maç esnasında River Plate taraftarı tribünden düşerek hayatını kaybetti, maç ertelendi.

Ulusal basında çıkan habere göre, River Plate-Defensa maçında, dakikalar 14'ü gösterdiğinde River Plate taraftarı 15 metre yükseklikteki tribünden düştü.

Taraftarın olay yerinde yaşamını yitirmesine üzerine karşılaşmanın hakemi oyunu 25. dakikadan itibaren tatil ettiğini duyurdu.

River Plate kulübenden yapılan açıklamada, ölen taraftar nedeniyle taziye dileklerinde bulunarak, "Merhumun sezonluk biletini aldığı tribün yüzde 90 civarında doluydu. Düşme olayında herhangi bir üçüncü şahıs dahil olmamıştır. Ayrıca, tribünde veya merhumun çevresinde herhangi şiddet olayının olmadığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.

Olayın ardından polis, delil toplamak amacıyla 24 saatliğine tribünü kapattı.