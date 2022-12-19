"Arjantin Devlet Başkanı'nın Dünya Kupası final maçını ekonomik kriz nedeniyle evinde izlediği iddiası yanlış"

Tüm dünyanın kilitlendiği Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek şampiyonluğa ulaştı. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez'in ise, Dünya kupası final maçını ekonomik kriz nedeniyle izlediği öne sürüldü.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışları sonunda yenerek Katar'da tarih yazdı. Arjantinliler tarihi zaferi kutlarken, gözler kupayı göğüsleyen Arjantin'in Devlet Başkanı'nı aradı.

EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE KATAR'A GİTMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, Dünya kupası final maçını evinden takip etti. Sosyal medyada ise Fernandez'in ekonomik kriz nedeniyle Katar'a gitmediği iddia edildi. İddia haber sitelerinde de yer buldu.

PAYLAŞIMINDA SÖZ KONUSU İBARE GEÇMİYOR

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez'in resmi sosyal medya hesaplarını incelediğimizde final maçına katılmayacağını 1 gün önce paylaşmış. Ancak Fernandez'in paylaşımında ekonomik krize dair bir ibare geçmiyor.

"FİNALİN KEYFİNİ EVİMDE ÇIKARACAĞIM"

Fernandez, 1 gün önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milyonlarca vatandaş gibi ben de Dünya Kupası Finali'nin keyfini evimde çıkaracağım. Halkımla birlikte bu harika anı eskisi gibi yaşayacağım. En iyilerimiz sahada, şanlı taraftar ise tribünlerde elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Final günü ailesiyle televizyon önünde verdiği pozu paylaşan Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, halkına ve takımına teşekkürlerini sunuyor.