Arjantin'de futbol maçı sırasında taraftar tribünden düşerek hayatını kaybetti

Arjantin profesyonel ligindeki River Plate ile Defensa y Justicia arasında oynanan futbol karşılaşması sırasında bir taraftar tribünden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından maç ertelendi.

BUENOS AIRES, 4 Haziran (Xinhua) -- Arjantin profesyonel ligindeki River Plate ile Defensa y Justicia arasında Cumartesi günü oynanan futbol karşılaşması sırasında bir taraftar tribünden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından maç ertelendi.

Yetkililerin açıklamasına göre 53 yaşındaki Pablo Marcelo Serrano, River Plate'in Monumental Stadyumu'ndaki Sivori Alta tribününde 15 metre yükseklikten düştükten sonra başından aldığı darbe nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

River Plate'den yapılan açıklamada, "Merhumun sezonluk biletini aldığı tribün yüzde 90 oranında doluydu. Düşme olayına herhangi bir üçüncü şahıs dahil olmamıştır. Ayrıca, tribünde veya merhumun çevresinde herhangi bir şiddet olayının olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Hakem Fernando Rapallini, maçı 25. dakikada skor 0-0 iken durdurdu.

Polis, olayın nedenini araştırırken, tribünü delil toplamak için 24 saat süreyle kapattı.

Maçın ne zaman oynanacağı henüz belli değil.