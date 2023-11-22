Arjantin, Brezilya'yı 1-0 mağlup etti

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, deplasmanda Brezilya'yı 1-0 mağlup etti.

Maracana Stadı'nda oynanan Brezilya- Arjantin maçı, iki ülkeyi destekleyen taraftarların milli marşlar okunurken kavga etmeye başlaması üzerine yarım saat geç başladı.

Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez'in Arjantinli taraftarlara müdahale eden polisleri durdurmaya çalıştığı arbede devam ederken, takım kaptanı Lionel Messi arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasına gitti. Arjantin'in 22 dakika sonra sahaya geri dönmesiyle başlama vuruşu yapıldı.

Arjantin, 63. dakikada Nicolas Otamendi'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Bugünü kadar sahasında oynadığı Dünya Kupası eleme maçlarında 51 galibiyet, 13 beraberlik elde eden Brezilya, ilk kez mağlup oldu.

Messi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu takım tarih yazmaya devam ediyor. Maracana'da büyük bir zafer kazandık ancak bu zafer Brezilya'da Arjantin taraftarlarının bir kez daha baskı altına alınmasıyla hatırlanacak. Bu çılgınlık tolere edilemez ve artık sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Arjantin bu galibiyetin ardından grupta 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Brezilya ise 7 puanla 6. sırada yer alıyor.