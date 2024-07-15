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Arjantin, 2024 Copa America'da şampiyon oldu

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Arjantin, normal süresi 0-0 sona eren maçta Kolombiya'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek 2024 Copa America'nın şampiyonu oldu. Lionel Messi, tarihe geçti.

2024 Copa America finalinde Arjantin, normal süresi 0-0 sona eren maçta Kolombiya'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America finalinde son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Florida'daki Hard Rock Stadı'nda oynanan ve Brezilyalı hakem Raphael Claus'un düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sona erdi. Uzatmalara giden mücadelenin 112. dakikasında Giovani Lo Celso'nun pasında topla buluşan Lautaro Martinez, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve Arjantin'i 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Arjantin, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve 2024 Copa America'nın sahibi oldu.

Arjantin, 16. şampiyonluğunu kazandı

2024 Copa America finalinde Kolombiya'yı 1-0 mağlup ederek kupayı kaldıran Arjantin, turnuvada 16. kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve 15 kez kupayı kazanan Uruguay'ı geride bıraktı. Copa America'yı en çok kazanan takım olma ünvanını elinde bulunduran Tangocular, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 ve 2021 yıllarının ardından 2024'te de kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Messi, tarihe geçti

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lionel Messi, Copa America tarihinde 5. kez finalde sahaya çıktı. Bu maçla birlikte 37 yaşındaki isim, turnuvanın finalinde 5. kez oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Messi, müsabakanın 64. dakikasında arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Nicolas Gonzalez'e bıraktı. Yedek kulübesine gelen Lionel Messi, gözyaşlarına hakim olamadı.

James Rodriguez, turnuvanın oyuncusu seçildi

2024 Copa America'yı 6 asistle tamamlayan Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Şampiyon Arjantin'de turnuvayı 5 golle tamamlayan Lautaro Martinez, gol kralı olurken, kaleci Emiliano Martinez de turnuvanın kalecisi seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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