Arif Ölmez, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkanlığına aday oldu
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda vekaleten başkanlık görevini sürdüren Arif Ölmez, 3 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi adaylığını duyurdu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda vekaleten başkanlık görevini sürdüren Arif Ölmez, 3 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi adaylığını duyurdu.
Ölmez, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu güzel camiaya hizmetlerimi sürdürmek için olağanüstü genel kurul öncesi adaylığımı resmen açıklıyorum. Ekonomik ve sportif açıdan camiamızı daha ilerilere götürecek bir yönetim anlayışı içerisinde olacağımızın sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor