Arif Boşluk: 'Trabzonspor'u en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum'

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Arif Boşluk, antrenmanlarda uyguladıkları çalışmaları sahaya yansıttıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Trabzonspor'u en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum" dedi.

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Arif Boşluk, antrenmanlarda uyguladıkları çalışmaları sahaya yansıttıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söylerken, " Trabzonspor'u en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin savunma oyuncusu Arif Boşluk, "Güzel maçtı bence. Zaten iyi çalışmıştık. Taraftara da borçluyduk bu galibiyeti geçen maçtan sonra. Elimizden geleni yaptık. Antrenmanda uyguladıklarımızı sahaya yansıtınca skoru alıyoruz. Keşke hep böyle ilerleseydik, taraftarı bu kadar üzmeseydik. İnşallah bundan sonra galibiyetlerle sevindirmeye devam ederiz" diye konuştu.

Bjelica geldikten sonra takımda daha fazla forma şansı bulmasını ve takımdaki geleceğini değerlendiren genç oyuncu, "Öncelikle Abdullah hocadan başladı. Altyapıdan geldim oynamaya başladım. Sonra Bjelica hocam geldi. Bana şans veriyor, güveniyor. Geçen sıkıntılı performanstan sonra tekrar bana şans verdi. Elimden geldiğince değerlendirmeye, takıma katkı vermeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi ilerleyerek Trabzonspor'u en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON