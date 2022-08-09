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Arguvanspor Işık'a emanet

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Arguvanspor Işık'a emanet

2022-2023 Futbol Sezonu'nda 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek Malatya Arguvanspor'un Teknik Direktörlük görevine Ergün Işık getirildi.

2022-2023 Futbol Sezonu'nda 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek Malatya Arguvanspor'un Teknik Direktörlük görevine Ergün Işık getirildi. Işık, Arguvanspor ile bir sezonluk sözleşme imzaladı.

Ergün Işık'in teknik heyetinde Memduh Oruç birinci yardımcı, Nihat Bayındır Kulüp Antrenörü, Resul Özturan Kaleci Antrenörü, Mehmet Özcan Maç Analiz Antrenörü olarak görev yapacak. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Özcan Malatya Futbol Spor Haberler

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