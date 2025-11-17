Haberler

Argıncıkspor, Zirve Takibine Devam Ediyor

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Argıncıkspor, Döğergücü FK'yi 2-0 yenerek ligin 9. haftasındaki zirve takibini sürdürdü. Golleri Karahan Hamurcu ve Berat Aydemir kaydetti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor, ligin 9. haftasında oynadığı maçta Döğergücü FK'yi 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Esat Sabuncu, Hamza Yıldız, Umut Enes Kaya

Argıncıkspor: Yusuf Yavuz, Alican Koçer, Emircan Yıldırım, Kaan Aşık, Hacı Mert Akgöz, Tahircan Çeçen, Eren Cem Çelebi, Süleyman Çetiner (Muhammed Korkmaz dk. 50), Yunus Emre Mert, Berat Aydemir (Emircan Irmak dk. 80), Karahan Hamurcu (Arda Karakoç dk. 85)

Döğergücü FK: Çınar Bozloğan, Emin Sezer, Enes Bahar, Kemal Çelik, İlhan Sefa Köroğlu, Enes Fındık (Samet Dağlı dk. 71), Gökhan Yeşilbaş (Mustafa Yılmaz dk. 46), Yusuf Kenan Karabulut, Ömer Akduran (Mahmut Akif Çoban dk. 80), Memduh Çiftçi, Musa Güneş

Goller: Karahan Hamurcu (dk. 32), Berat Aydemir (dk. 44) (Argıncıkspor)

Kaçan penaltı: Gökhan Yeşilbaş (dk. 43) (Döğergücü FK)

Kırmızı kart: Emircan Yıldırım (dk. 54) (Argıncıkspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
