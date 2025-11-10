Haberler

Argıncıkspor, Erciyes Esen Makina FK'yi 2-1 Mağlup Etti

Argıncıkspor, Erciyes Esen Makina FK'yi 2-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Kayseri Süper Amatör Küme müsabakasında Argıncıkspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Erciyes Esen Makina FK'yi 2-1 yenerek galibiyet elde etti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor; 1-0 geriye düştüğü maçta Erciyes Esen Makina FK'yi 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Furkan Koç, Sinem Özpınar

Erciyes Esen Makina FK: Yunus Karamanoğulları, Deniz Yıldırım (Muammer Savaş dk. 51), Eray Eker (Mert Aksoy dk.70), Mehmet Doğru, Batuhan İlhan, Ömer Kaya, Mehmet Kütük (Hasan Emre Göltaş dk. 51), Abdulsamet Demirel (Metin Çakıcı dk.66), Selim Yağmur, Latif Aydemir, Haki Özer (Doğukan Bayhan dk.66)

Argıncıkspor: M. Enes Yıldız, Emircan Yıldırım, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Tahircan Çeçen, Hacı Mert Cingöz (Mustafa Şafak dk.86), Süleyman Çetiner, Eren Cem Çelebi (Arda Karakoç dk.77), Karahan Hamurcu, (Alican Koçer dk.85), Yunus Emre Mert, Berat Aydemir

Goller: Ömer Kaya (dk.33) (Erciyes Esen Makina FK), Karahan Hamurcu (dk.50), Berat Aydemir (dk.58) (Argıncıkspor)

Kırmızı kartlar: Mert Arsoy (dk.90) (Erciyes Esen Makina FK), M.Enes Yıldız (dk.90) (Argıncıkspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
