Argıncıkspor'dan Dominant Performans: 4-0
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda Argıncıkspor, Döğerspor'u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet almış oldu. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada, ikinci yarıda gelen gollerle maçı kazandı.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada, Argıncıkspor ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada rakibi Döğerspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Samet Yurt, Alihan Çirkin
Argıncıkspor: Kemal Çelik, H. Mert Cingöz, Oktay Koçak, Sedat Burak Altay, Yavuz Selim Kılıçaslan, Can Ölçer, Turgut Yetük, Yunus Emre Mert (Görkem dk. 87), Harun Akhan (Eren Çelebi dk. 87), Hakan Albayrak (Ali Emre Yüksel dk. 90), Berat Aydemir
Kayseri Döğerspor: Tuğrul Berke Akkuş, Kasım Alıcı, Batuhan Duran (Melikşah Aslan dk. 80), Mehmet Kurtuluş, Mehmet Tahir Kalem, Buğra Kara, Emre Öztürk, Hüseyin Can Uçar, Mücahit Baykaldı (Fatih Emre Taş dk. 66), Samet Kaan Karaca, Burak Aslan (Harun Çetin dk. 58)
Goller: Berat Aydemir (dk. 68), Harun Akhan (dk. 81), Yunus Emre Mert (dk. 89), Eren Çelebi (dk. 90+2) (Argıncıkspor) - KAYSERİ