Ardahan'da ANALİG Voleybol Yarı Finali Öncesi Sporcular Kortej Yürüyüşü Yaptı

Ardahan'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) voleybol yarı final müsabakaları öncesi kente gelen sporcular, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe 20 ilden 24 takım katıldı ve Valilik önünde sona erdi.

Ardahan'da gün içinde başlayacak Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) voleybol yarı final müsabakaları öncesi kente gelen sporcular kortej yürüyüşü yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önünde başlayan kortej yürüyüşüne, 20 ilden 24 takım katılım sağladı. Kongre Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, burada yaptığı konuşmada, sporcuları kentte misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Amaçlarının centilmence, sorunsuz bir final yapmak olduğunu belirten Demir, "Hepinize başarılar diliyorum. Son yıllarda ülkemiz adına büyük başarılara imza attık. Bu başarıların sizler için örnek olmasını istiyoruz. Sizler bizim altyapıdan yetiştirip gelecekte büyük başarılara imza atacak sporcularımızsınız. Nice dünya ve olimpiyat şampiyonlukları için hepinize başarılar diliyorum. Müsabakaların centilmence geçmesini temenni ediyorum" dedi. - ARDAHAN