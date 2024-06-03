Arda Usluoğlu, transferde büyük kulüplerin ilgisini çekiyor
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Arda Güler'ın ardından Bucaspor 1928'in genç yeteneği Arda Usluoğlu da transferde büyük kulüplerin dikkatini çekiyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray dahil birçok kulübün Arda için nabız yokladığı belirtiliyor.
Geride kalan sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off dahil 26 maça çıkan Arda Usluoğlu, 967 dakika sahada kaldı. Arda, bu sürede 4 gol attı. Bucaspor 1928'in altyapısında yetişen genç golcü, U18 Milli Takım'a da davet edildi. Ay-yıldızlı formayı daha önce 2 kez giyen Arda, U18 Milli Takım'ın 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Dostluk Turnuvası'nın kadrosuna çağrıldı. Ay-yıldızlılar, Dostluk Turnuvası'nda Hırvatistan, Karadağ ve Norveç ile mücadele edecek. Arda'nın kadroda yer aldığı milliler turnuvadaki ilk maçını yarın Karadağ ile oynayacak.