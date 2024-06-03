Üye Girişi
Haberler

Arda Usluoğlu, transferde büyük kulüplerin ilgisini çekiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Arda Güler'ın ardından Bucaspor 1928'in genç yeteneği Arda Usluoğlu da transferde büyük kulüplerin dikkatini çekiyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray dahil birçok kulübün Arda için nabız yokladığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de vitrine çıkan milli yıldız Arda Güler, Real Madrid'le UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bunu başaran ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçerken, TFF 2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'in yetiştirdiği Arda Usluoğlu da yeni yıldız adayı olarak transferde devleri peşine taktı. İzmir temsilcisinin 17 yaşındaki forveti Arda için Süper Lig şampiyonu Galatasaray dahil birçok kulübün nabız yokladığı öğrenildi. Bucaspor 1928'in Arda'nın bonservisi için 1 milyon 500 bin Euro talip ettiği iddia edildi.

Geride kalan sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off dahil 26 maça çıkan Arda Usluoğlu, 967 dakika sahada kaldı. Arda, bu sürede 4 gol attı. Bucaspor 1928'in altyapısında yetişen genç golcü, U18 Milli Takım'a da davet edildi. Ay-yıldızlı formayı daha önce 2 kez giyen Arda, U18 Milli Takım'ın 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Dostluk Turnuvası'nın kadrosuna çağrıldı. Ay-yıldızlılar, Dostluk Turnuvası'nda Hırvatistan, Karadağ ve Norveç ile mücadele edecek. Arda'nın kadroda yer aldığı milliler turnuvadaki ilk maçını yarın Karadağ ile oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Arda Güler Bucaspor Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı, yerine kayyum atandı

 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada

Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title