Arda Turan ve diğer sporcuların dolandırılma davasında Semih Kaya zorla getirilecek

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırılmasına ilişkin davada mahkemenin ara kararında, eski futbolcu Semih Kaya'nın tanık sıfatıyla zorla getirilmesine karar verdiği ortaya çıktı.

Banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Kasım tarihinde görülen ilk duruşmasında tutuklu sanıklardan Atilla Yörük ve Nazlı Can'ın tahliyesine karar verilmişti.

"SEMİH KAYA'DAN YAKAMI KURTARAMADIM" DEMİŞTİ

Erzan savcılık ifadesinde, Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in "Seni Türkiye'de yaşatmazlar, benim çok tanıdığım var, MİT başkanını tanıyorum, Türkiye'de herkesi tanıyorum." diyerek beni sürekli tehdit ettiklerini, Göktürk'teki evine gelerek "Sen burda yaşayamazsın, biz her şeyi yaparız, seni yaşatmayız." dediklerini iddia etmişti. Erzan, "Semih Kaya'dan ilk olarak fon vaadiyle para aldığım doğrudur. Kendisinde 3 milyon 200 dolar para aldım. Bu parayı parça parça bazen odamda bazen dışarıda olacak şekilde teslim aldım. Bir seferinde Semih Kaya'dan Ali Yörük teslim almıştır. Fakat 5 milyon 700 bin dolar şeklinde geri ödememe rağmen Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım. Semih Kaya bana 'Bu parayı vermek zorundasın' dedi. Senden bu parayı her ne olursa olsun alacağım. Ben o dönem Semih Kaya'ya fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım. Daha doğrusu onlardan fon vaadiyle bir şekilde para alıp Semih Kaya ve Fırat Özdemir'den kurtulmak için her ikisine de ödeme yaptım" demişti.

11 KİŞİ TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme ara kararında Semih Kaya, Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir, Seçil Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ile eşi Merve Yılmaz, Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap, eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol, Mustafa Sefa, Nilgün Arabacı, Gülsenal Bayramova, Oğuzhan Özerk ve Bülent Onat'ın tanık olarak dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

SANIKLARIN 6 AYLIK TELEFON DÖKÜMLERİ GELECEK

Mahkeme, sanıkların telefonlarına ilişkin suç tarihinden geriye doğru son 6 aylık arama, aranma ve baz kayıtlarına ilişkin dökümün BTK'dan talep edilmesine de karar verdi. Erzan'ın avukatının talebi doğrultusunda adli emanette bulunan üzerinde çatlaklar bulunan siyah Apple marka telefonun da suç delillerinin tespiti amacıyla bilirkişiye verilmesine karar verildi. Erzan'ın soruşturma aşamasında bilgisayarından yapılan incelemenin sonucundaki bilirkişi raporunun da savcılıktan sorulması kararlaştırıldı.

19'UNCU ŞİKAYETÇİ EKLENMİŞTİ

18 mağdurun yer aldığı dosyaya, Mert Zeydanlı da 19'uncu şikayetçi olarak eklenince "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından sanık Seçil Erzan hakkında istenen ceza da 69 yıldan 226 yıla kadar hapis istemine çıkmıştı.