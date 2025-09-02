Arda Turan, Milli Maçlar İçin Türkiye'ye Döndü

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, milli maçlar nedeniyle İstanbul'a geldi. Havalimanında hayranlarıyla fotoğraf çektiren Turan, UEFA Konferans Ligi play-off turunu geçerek başarılı bir sezon sürdürüyor.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, milli maçlar için verilen ara nedeniyle Türkiye'ye geldi.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan, milli maçlar için verilen arayı değerlendirmek için İstanbul'a geldi. Arda, havalimanında kendisini gören hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Takımıyla geçtiğimiz hafta UEFA Konferans Ligi play-off turunu geçerek lig aşamasına kalmayı başaran Arda Turan, Shakhtar'ın başında Ukrayna Ligi'nde de 4 maçta 10 puan topladı. - İSTANBUL

