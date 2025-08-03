Arda Turan'ın Teknik Direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk İlk Maçında Galip Geldi

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Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Epitsentr Dunaivtsi'yi 1-0 mağlup ederek sezonun ilk üç puanını aldı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi ilk maçında deplasmanda Epitsentr Dunaivtsi'yi tek golle geçti.

Ukrayna'nın Ternopil şehrindeki Roman Shukhevych Ternopil Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, Epitsentr Dunaivtsi'ye konuk oldu.

Shakhtar, maçın 79. dakikasında Kaua Elias'ın kafa golüyle maçı 1-0 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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