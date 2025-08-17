Arda Turan'ın Takımı Shakhtar Donetsk, Veres Rivne'yi 2-0 Geçti
Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne'yi deplasmanda 2-0 yenerek 3. maçında 7 puana ulaştı ve 2. sırada yer aldı. Goller Yukhym Konoplia ve Vinicius Tobias'tan geldi.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde Veres Rivne'yi deplasmanda 2-0 yendi.
Ukrayna'nın Rivne şehrindeki Avangard Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Shakhtar Donetsk, Yukhym Konoplia'nın 45+1'de ve Vinicius Tobias'ın 62. dakikadaki golleriyle maçtan galip ayrıldı.
Ligde 3 maçın ardından Shakhtar Donetsk, 7 puanla 2. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor