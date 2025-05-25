Arda Turan Eyüpspor'a Veda Etti

Arda Turan Eyüpspor'a Veda Etti
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Teknik Direktör Arda Turan, sosyal medyada paylaştığı videolu mesajla Eyüpspor'a veda etti. Duygusal bir konuşma yapan Turan, Eyüpspor'da geçirdiği günlerin hayatındaki en özel anlar olduğunu belirtti.

Teknik Direktör Arda Turan, videolu mesajla Eyüpspor'a veda etti.

Eyüpspor, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Arda Turan'ın veda konuşmasını içeren bir video paylaştı. 'Her şey için teşekkürler Arda Turan' başlığı ile yapılan paylaşımda duygularını aktaran Turan, "Sizlere minnettarım. Benim için çok güzel günlerdi. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım ve bütün sporculuk kariyerimdeki başarılarım da dahil, benim için en özel günlerdi; en tepelere koyabileceğim günler Eyüpspor'da yaşadıklarım. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim her anda kendimi evimde hissettim. Benim için Eyüpspor hayatımın sonuna kadar evim gibi olacak, kalbimin ortasında olacak. Her zaman buradaki duyguyla yaşayacağım. ve buradaki duyguyla yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki teknik adam Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dün oynanan Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında Eyüpspor'dan ayrılacağını duyurmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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