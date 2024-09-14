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Arda Turan'dan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne Övgü

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret ederek tesislerin muhteşem olduğunu belirtti ve kamp yapılmasını önerdi.

ERCİYES Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni gezen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Bir defa mübalağasız o kadar muhteşem bir tesis olmuş ki yapanların eline emeğine sağlık" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak Eyüpspor, müsabaka için şehre geldi. İstanbul ekibinin teknik direktörü Arda Turan, Türkiye U16 Milli Takımı ile Romanya U16 Milli Takımı arasında oynanan müsabakayı takip etti. Karşılaşmanın oynandığı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni gezen Arda Turan, Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Kamp Merkezi Sorumlusu Gülşah Özdoğan Bıkmaz'dan tesisler hakkında bilgiler aldı.

Tesisleri gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arda Turan, "Bir defa mübalağasız o kadar muhteşem bir tesis olmuş ki yapanların eline emeğine sağlık. Yani hiç o Avusturyalarda, Hollandalarda, Almanyalarda, o sıcaklarda yanmaya gerek yok. Ülkemizin her yeri hem Bolu hem burası Erciyes Yüksek İftara Kamp Merkezi güzel, bayıldım. Sahaların zeminleri, içerideki şartlar, fitness salonları, havuzlar sezon başı kamp yapmaya çok müsait. O yüzden herkesin gönülden eline, emeğine sağlık. İnşallah takımlarımız gelip burada kamp kapar. Burada özel organizasyonlar turnuvalar düzenleyip burayı daha çekici hale getirmemiz lazım" diye konuştu.

Eyüpspor'un önümüzdeki senelerde sezon öncesi için Erciyes'te kamp yapmayı tercih edebilir mi sorusuna Arda Turan, "İnşallah bizim tabii yapılan planlamalarımız daha öncesinden yapıyoruz. Bir sonraki sezon kampını görebilirsek o günlere kadar kalabilirsek takımın başında. İnşallah neden olmasın" yanıtını verdi.

Genç teknik adam daha sonra takımının konakladığı otele gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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