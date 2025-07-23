Arda Turan'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktör Arda Turan, mücadelede "anları" doğru oynamanın önemine dikkati çekti.

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen toplantıda Türk teknik adam Arda Turan ile orta saha oyuncusu Georgiy Sudakov açıklamalarda bulundu.

Futbolun güzel hikayeler barındırdığını belirten 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim için hikaye barındıran tarihi bir statta, özel bir hikaye olacak. Buraya Shakhtar'ın hocası olarak gelmek heyecan verici. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Beşiktaş; kulübü, tarihi, kültürü, teknik direktörü ve futbolcularıyla önemli bir camia. En mutlu olmadıkları sezonda bile Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Athletic Bilbao'yu yendi. Bu statta anları doğru oynamalısınız. Anları değiştirecek birçok oyuncuya sahipler. Bu da bizi daha çok rekabete sokuyor. Genç ve rekabetçi oyuncularımız var. Yarın da geri adım atmadan oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Hangi takım elenirse üzücü ve yazık olacak. İki büyük takımın bu turda karşılaşması şanssızlık diye düşünüyorum ama futbol hikayelerle güzel." ifadelerini kullandı.

Topa sahip olmanın öneminden bahseden Arda Turan, "Beşiktaş geçen sene Giovanni van Bronckhorst ile yüzde 60'ın üstünde geçiş oyunuyla gol atıyordu. Beş maçlık seriyi de böyle yakaladılar. Bu oyuncu yapısıyla alakalı. Bizim gibi takımlar anlarda istediklerini oynayabilirler. Geçiş de oynayabilir set de. Atmosfer yarın iki yöne de itebilir. Topa sahip olmaktan vazgeçmek istemem. Ben dünya tarihinde savunmayla kazanan az takım olduğunu düşünüyorum. 2004'te Yunanistan ve Atletico Madrid ile biz. Felsefemiz topa sahip olmak. İki büyük takımın karşılaşması büyük olur. Anları oynamak maçın kilit noktası olacak." değerlendirmesini yaptı.

Kısa sürede bir şeyleri değiştirmenin çok zor olduğunu anlatan genç teknik direktör, "Bütün hocaların oyun planına saygı duyuyorum. Ben hücum oyuncularının ceza sahasına yakın noktada topla buluşmasını daha değerli buluyorum. Onların gelişimi beni mutlu ediyor. Son 15 dakikada yediğimiz gollere gelince enerji, bulunduğunuz konum, tüm dengeler her şeyi değiştirebilir. Yoğun çalışıyoruz. Fiziksel olarak yüzde 100 hazır olursak istediğimiz taktiğe dönebiliriz. Taktikten önce prensipler üzerinde duruyoruz. Önemli detaylar var. Bizim bir hayalimiz var. Gelecekte büyük başarılar elde etmek istiyoruz. Her maçı kazanmak için oynayacağız." diye konuştu.

"Dünyadaki her takım için burada oynamak zor"

Teknik direktör Arda Turan, Beşiktaş deplasmanında oynamanın dünyadaki her takım için çok zor olduğunu aktardı.

Beşiktaş seyircisini dünyanın en büyük taraftarlarından biri olarak nitelendiren Türk teknik adam, "Rekabeti saygı, sevgi ve dostluk çerçevesinde eğlenceli olarak yaptık. Zor bir stat burası. Burada oynamak zor. Dünyadaki her takım için burada oynamak zor. Hele ki sezon başında hedefler tazeyken." dedi.

Antrenör olarak kişisel hedeflerini düşünmediğini dile getiren Arda Turan, şunları söyledi:

"Önemli olan takımın hedefi. Kariyerim için önemli bir maç ama bir şeyi etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu maç bizim için önemli bir maç. Orada antrenörlük yapabilmek için önemli bir maç. Kaybettiğimiz için üzülürüm ama gelişimimizi etkilemez. Bu statta ne kadar cesur oynanabilirse o kadar cesur oynayacağız. Bazen iyi savunmak da cesarettir. Anları doğru oynamak önemli. Shaktar gibi oynamaya çalışacağız. Karşımızda Beşiktaş var. Buna saygı duymazsak başımıza iş açarız."

Georgiy Sudakov: "Planımız gizli, ne olduğunu yarın göreceksiniz"

Shakhtar Donetsk forması giyen Georgiy Sudakov, güçlü bir takımla karşılaşacaklarını ancak kendi planlarını uygulamak istediklerini dile getirdi.

Kendi oyunlarını ortaya koyacaklarını aktaran Ukraynalı futbolcu, "Bizim kendi planlarımız var. İlginç bir maç olacak. Güçlü bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Planımız gizli, ne olduğunu yarın göreceksiniz." diye konuştu.

Arda Turan'ın gelişiyle takım ve kendi oyununda değişiklikler olduğunu belirten Sudakov, "Serbest bir oyuncu gibi oynuyordum. Şu an daha 10 numaraya yakın gibi oynuyorum. Hocam, ceza sahasına yakın ve agresif oynamamı istiyor. Oyunla ilgili detayları da veriyor. Bunları önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.