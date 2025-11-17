Haberler

Arda Turan: 'Bombaların Gerisinde Yaşamak Zorundayız'

Güncelleme:
Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Ukrayna'daki güvenlik endişelerini ve genç oyuncularla rekabet etme kararlılığını dile getirdi. Takım olarak yaşadıkları zorluklara rağmen hedeflerinin lig şampiyonluğu olduğunu vurguladı.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, yaşadığı bölgenin bombalanması nedeniyle güvenlik gerekçesiyle sığınağa inmek zorunda kaldıkları günler olduğunu söyledi.

İngiliz spor kanalı Sky Sports'a konuşan Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında İskoçya ekibi Aberdeen ile oynadıkları maçın ardından Ukrayna'ya döndüklerinde birçok olumsuz olay yaşadıklarını ancak hayatında hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanan biri olmadığını belirtti.

Bombalanma hadisesinin hafife alınacak bir olay olmadığını vurgulayan Turan, "Bombalar bir sonraki maçtan (LNZ Cherkasy) önceki gece geldi. Sığınağa indik. Garip gelebilir ama korkmuyorduk, sadece sevdiklerimiz için endişeleniyorduk. O gece hiç uyuyamadık. Maçı hangi koşullarda oynayacağımızı asla bilemeyiz." diye konuştu.

Shakhtar Donetsk'in genç taraftarı Roman'ın kendisinin ilham kaynağı olduğunu aktaran Turan, "Üzgündüm çünkü bizim için kritik bir maçtı. ve Roman adında, evi bombalandığında aldığı yaralar nedeniyle 35 ameliyat geçiren, büyük bir Shakhtar taraftarı olan bu çocuk, soyunma odasında bizi ziyarete geldi." ifadelerini kullandı.

Lviv'de oynadıkları lig maçının kritik olduğunu, kaybettikleri için büyük üzüntü duyduğunu belirten Turan, Roman'ın soyunma odasında takımı teselli ettiğini ve kendisine "Beyefendi, üzülme. Hayatta iyi günler ve kötü günler vardır. Devam etmelisin." dediğini dile getirdi.

"Başarılı olmak için konfor alanınızın dışına çıkmanız gerekiyor"

Takımın içinde bulunduğu koşulların iç açıcı olmadığını ifade eden 38 yaşındaki teknik adam, "Başarılı olmak için konfor alanınızın dışına çıkmanız gerekiyor. Evet bu, çok genç oyuncular için büyük bir zorluk. Ama aynı zamanda bir takım geliştirmek, öğrenmek ve rekabet etmek için bir fırsat. Bu sorumluluğu istiyorum. Burada çok şey öğrenebileceğime inanıyorum." dedi.

Shakhtar Donetsk taraftarı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını aktaran Turan, şöyle devam etti:

"İşimize saygı duymalı ve bizi takip edenler için yüzde 100'ümüzü vermeliyiz. Ama diğer yandan bu bir eğlence, hayat kadar gerçek değil. Aradaki farkı anlamalıyız. Bana bu hayat dersini veren Roman'dı. Normal bir kulüpte, bir seyahatten birkaç saat sonra evinize dönebilirsiniz. Burada ise öyle değil. Bazen bir günden fazla sürüyor ve ancak 48 saat sonra tekrar çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Shakhtar, Avrupa'da olduğu ve her maçını deplasmanda oynadığı için bu kolay değil." ifadelerini kullandı.

Kadrosunda birçok eksik futbolcunun olduğunun altını çizen Arda Turan, "Bazı oyuncularımızı kaybettik ama kadromuz artık gelişime açık genç futbolcularla dolu. Kulübün stratejisi buydu. Ben de katılıyorum ve saygı duyuyorum. Eksiksiz oyuncular almak yerine, büyük potansiyeli olan oyuncularla yola devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Takımında bulunan genç oyunculara güvendiğini belirten Turan, "Isaque 18 yaşında, Kaua Elias 19 yaşında, Lucas Ferreira 19 yaşında, Luca Meirelles 18 yaşında. Bazen genç oldukları için kötü oynuyorlar ama hata yapma haklarını ellerinden almıyoruz. ve kazandığınızda, bunun mutluluğu bambaşka bir his." değerlendirmesinde bulundu.

Lig şampiyonluğunu hedeflediklerini kaydeden genç teknik direktör, bunu başarmanın kendisi için bir rüya olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
