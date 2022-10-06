Arda Turan: Bir ekol hocası olmak istiyorum

"Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum""Hayatım boyunca Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım""Biz gerçekten çocuklarımıza futbolu sevdirmeyi unuttuk""Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim"İSTANBUL, - Arda Turan, "Bir sistem...

"Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum"

"Hayatım boyunca Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım"

İSTANBUL, - Arda Turan, "Bir sistem hocası olmak istiyorum. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" dedi.

Galatasaray'ın transferlerdeki rolü ile ilgili ise Turan, "Ben yönetime, 'herhangi bir ihtiyacınız olursa ben atlar gelirim hemen' dedim. Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Torreira ve Mertens geldi takıma şimdi. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı" şeklinde konuştu.