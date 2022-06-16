Arda Kızıldağ Gaziantep FK'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arda Kızıldağ Gaziantep FK'da

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Spor
 - Güncelleme:
Arda Kızıldağ Gaziantep FK'da

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen stoper Arda Kızıldağ ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen stoper Arda Kızıldağ ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına başlayan Gaziantep FK, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen genç milli futbolcu Arda Kızıldağ ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Arda'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Kariyerinde 98 resmi karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 3 gol atıp 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yeni transferimiz önümüzdeki üç sezon boyunca armamızın başarısı için ter dökecek" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Spor

Gençlerbirliği Gaziantep Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title