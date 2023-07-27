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Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde maç yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Norveç'in Bodo/Glimt ile Çekya'nın Bohemians Praha takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Norveç'in Bodo/Glimt ile Çekya'nın Bohemians Praha takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Bodo/Glimt ile Bohemians Praha arasında oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Çekya'nın Bodo şehri Aspmyra Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Arda Kardeşler Bodo Glimt Çekya Spor Güncel Haberler

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