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Arda Kardeşler, Faroe Adaları-Çekya maçını yönetecek

Arda Kardeşler, Faroe Adaları-Çekya maçını yönetecek

Spor Haberleri

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Faroe Adaları ile Çekya arasında yarın oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Faroe Adaları ile Çekya arasında yarın oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Faroe Adaları'nın Torshavn şehrindeki Torsvollur Stadı'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Süleyman Özay yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Arda Kardeşler Faroe Adaları Futbol Çekya Spor Haberler

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