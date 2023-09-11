Arda Kardeşler, Azerbaycan-Ürdün maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Azerbaycan ile Ürdün milli takımları arasında oynanacak hazırlık maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Azerbaycan ile Ürdün milli takımları arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak hazırlık maçını yönetecek.

Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki Dalga Arena Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Tural Qurbanov olacak. - İSTANBUL