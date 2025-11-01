Haberler

Arda Güler ve Kenan Yıldız, IFFHS 2025 Ödülleri'nde Aday Gösterildi

Arda Güler ve Kenan Yıldız, IFFHS 2025 Ödülleri'nde Aday Gösterildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'den Arda Güler ve Juventus'tan Kenan Yıldız, IFFHS 2025 yılı ödüllerinde 'Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu' ve 'Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu' kategorilerinde aday olarak belirlendi. Ödüllerin kazananları 10 Aralık 2025'te açıklanacak.

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile İtalya'nın Juventus ekibinde mücadele eden milli oyuncu Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildi.

IFFHS'nin 1987 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde Arda Güler ve Kenan Yıldız aday gösterildi. Arda Güler, ayrıca "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" kategorisi aday listesinde de yer aldı.

Dünyanın farklı kıtalarındaki 120 ülkeden gelen spor gazetecileri ve futbol uzmanlarının oluşturduğu uluslararası IFFHS jürisi, ödül alan isimleri 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklayacak.

Jüri üyeleri, adaylarla ilgili değerlendirmelerini yıl bazında (ocak-aralık dönemi) yapacağı belirtildi.

2025 IFFHS Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu ödülü adayları

Arda Güler - Türkiye - Real Madrid

Kenan Yıldız - Türkiye - Juventus

Ayyoub Bouaddi - Fransa - Lille

Dean Huijsen - Hollanda - Bournemouth / Real Madrid

Desire Doue - Fransa - Paris Saint-Germain

Ethan Nwaneri - İngiltere - Arsenal

Geovany Quenda - Portekiz - Sporting

Lamine Yamal - İspanya - Barcelona

Leny Yoro - Fransa - Manchester United

Myles Lewis-Skelly - İngiltere - Arsenal

Pau Cubarsi - İspanya - Barcelona

Rodrigo Mora - Portekiz - Porto

Warren Zaire-Emery - Fransa - Paris Saint-Germain

Estevao - Brezilya - Chelsea

Franco Mastantuono - Arjantin - River Plate / Real Madrid

Rayan - Brezilya - Vasco de Gama

Vitor Roque - Brezilya - Real Betis & Palmeiras

Obed Vargas - Meksika - Seattle Sounders

Nestory Irankunda - Avustralya - Grasshopper / Watford

Eliesse Ben Seghir - Fas - Monaco / Bayer Leverkusen

2025 IFFHS Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu ödülü adayları

Arda Güler - Türkiye - Real Madrid

Bruno Fernandes - Portekiz - Manchester United

Cole Palmer - İngiltere - Chelsea

Florian Wirtz - Almanya - Bayer Leverkusen / Liverpool

Jude Bellingham - İngiltere - Real Madrid

Kevin de Bruyne - Belçika - Manchester City / Napoli

Lamine Yamal - İspanya - Barcelona

Martin Odegaard - Norveç - Arsenal

Pedri - İspanya - Barcelona

Vitinha - Portekiz - Paris Saint-Germain

Lionel Messi - Arjantin - Inter Miami

James Rodrguez - Kolombiya - Leon

Reo Hatate - Japonya - Celtic

Mohammed Kudus - Gana - West Ham / Tottenham

Malik Tillman - ABD - PSV / Bayer Leverkusen - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.